Trump: İranlı liderler birbirleriyle anlaşamıyor, son tekliften memnun değilim ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ancak Tahran yönetiminin kendisine ulaştırdığı son tekliften "memnun olmadığını" bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'dan Florida'ya hareket etmeden önce basın mensuplarına çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorusu üzerine İran konusundaki gelişmelere işaret eden Trump, "İranlı liderler birbirleriyle anlaşamıyor, son tekliften memnun değilim." dedi.

Trump, "İran müzakereleri şu anda istenen noktaya gitmiyor." değerlendirmesinde bulunarak, bunun sebebi olarak Tahran yönetimindeki fikir ayrılıklarını ve görüşmelerde birden fazla grupla muhatap olmak zorunda kalmalarını gösterdi.

İran ile görüşmelerin sadece "telefon üzerinden" ilerlediği bilgisini paylaşan ABD Başkanı, "İran bir anlaşma yapmak istiyor çünkü esasen ellerinde artık bir ordu kalmadı. Bir anlaşma yapmayı arzuluyorlar ancak ben mevcut koşullardan memnun değilim." diye konuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nı bu süreçte abluka altına almalarının çok etkili olduğunu vurgulayarak, savaş bittiğinde "petrol, doğal gaz ve her şeyin" fiyatının düşeceğini ileri sürdü.

Biden'ın Ukrayna'ya çok fazla mühimmat vermesini eleştirdi

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya, ABD'nin elindeki askeri mühimmatın "çoğunu" vermesine tepki gösterdi.

"Biden, aptalca, sahip olduklarımızın (mühimmatlarımızın) çoğunu Ukrayna'ya verdi." diyen Trump, bununla birlikte şu an ABD'nin askeri mühimmat konusunda endişelenecek bir durumu olmadığını vurguladı.

Trump, İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa devletlerini de İran'la savaştaki tutumlarından ötürü eleştirdi.

AB ülkelerine yeni vergi yaptırımları uygulayacağını duyuran Trump, "İtalya ve İspanya'dan memnun değilim. Yaptıkları ve hissettikleri şeye bakılırsa, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını makul görüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını makul gören hiç kimse pek akıllı sayılmaz." ifadelerini kullandı.

"Bir ateşkes süreci yürürlükte, bu da bize ek bir zaman kazandırıyor"

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine, ABD yasalarına göre, hükümetin onay almadan başlattığı bir savaş için konulan 60 günlük yasal sınırlandırma konusunda, İran'la devam eden ateşkesten dolayı sürenin donduğu yorumunda bulundu.

Trump, "Şu an bir ateşkes süreci yürürlükte, bu da bize (ABD Kongresi'nden İran’la savaş kararının onayı konusunda 60 günlük yasal sınır için) ek bir zaman kazandırıyor." dedi.

ABD'de pek çok kişinin, bu tür bir uygulamanın Anayasa'ya tamamen aykırı olduğu görüşünü dillendirdiğini aktaran Trump, "Şu an bir başka büyük zafere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bence karşı tarafın talep ettiği o yetki konusu, Anayasa'ya uygun bir uygulama değil." değerlendirmesinde bulundu.

Dün ABD Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Pentagon’un 2027 bütçesiyle ilgili soruları yanıtlayan Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik saldırıların Kongreye bildirildiği 2 Mart’ta başlayan 60 günlük süre konusunda, savaşın ne zaman sona ereceği ve Kongreden ne zaman yetki alınacağına dair nihai kararın Beyaz Saray’a ait olduğunu savunmuştu.