ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili, önceki tutumunun aksine, ilişkileri "sessizce" yürütmeyi benimsediklerini söyledi.

Trump, İran'la müzakereleri "sessizce" yürüttüklerini belirtti ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili, önceki tutumunun aksine, ilişkileri "sessizce" yürütmeyi benimsediklerini söyledi.

Trump, Axios'a telefonla yaptığı açıklamada, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'la müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, "Bunu sessizce yapıyoruz." dedi.

Trump, İran'la "sadece yarı müzakere halinde" olduklarını belirterek, "İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın ekonomik olarak "çok kötü durumda" olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda ise "İşler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında, Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu, ancak Amerikan ordusundan özellikle bazı nitelikli füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı yönünde bilgilendirme almasının ardından bu kararından vazgeçtiğine ilişkin haberlere yer verilmişti.

Ayrıca ABD Başkanı'nın yaklaşık son bir hafta boyunca yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlenmişti.

İran Devrim Muhafızları: ABD tüm şartlarımızı kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin stratejisinin "ABD, Tahran'ın tüm şartlarını kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutmak" olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhibbi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın bugün İran açısından sadece bir su yolu değil aynı zamanda bir çatışma alanı da olduğunu belirten Muhibbi, "Stratejimiz, düşman tüm şartlarımızı kabul edene kadar boğazı kontrol altında tutmaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de dün yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD tarafından İslamabad Mutabakat Zaptı'nın ihlal edilmesinin telafi edilmesi dahil olmak üzere diğer şartlara bağlıdır." demişti.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı: İran, Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmayacak

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Sadık Amuli Laricani, ülkesinin Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, Konsey toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Laricani, "İran, Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacaktır. Hürmüz Boğazı eski koşullarına dönmeyecek. Serbest geçiş istiyorlarsa, mutabakat muhtırasının şartlarına uymaları gerekiyor." dedi.

İran'ın düşmanlarının tüm güçleriyle ülkeyi kuşatma altına almaya çalıştığını dile getiren Laricani, buna rağmen İran'ın 40 yılı aşkın bir süredir yaptırım deneyimine sahip olduğunu belirtti.

Laricani, İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bulunduğunu belirterek, söz konusu su yolundaki egemenliğin İran'a ait olduğunu ileri sürdü.

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine Muhsin Rızai atandı

İran'da Devrim Muhafızları Ordusunun eski komutanı Muhsin Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı döneminde Rızai'nin askeri tecrübelerine değinildi.

Açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin atandığı duyuruldu.

Muhsin Rızai kimdir?

Muhsin Rızai, 1954 yılında İran'ın Huzistan eyaletinde dünyaya geldi. İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem (1981-1997) Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yaptı. Rızai, 1997-2021 yılları arasında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Muhafazakar kanadın önde gelen siyasetçilerinden Rızai, birkaç kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu fakat yeterli oyu alamadı. Rızai, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptı.