Trump, İran'ın saldırılarında ölen ABD askerlerini "onurlandırmak" için cenazelerinin getirileceği üsse gitti

Trump, Deleware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin, Dover'deki üsse getirileceğini ve kendisinin de orada hazır bulunmak istediğini belirten Trump, bunun için İran'a karşı tavırlarının sert olacağını ifade etti.

ABD Başkanı, Tahran yönetimi hakkında "İran, büyük bir bedel ödeyecek, ödüyorlar, yok ediliyorlar." dedi.

Orta Doğu'daki ABD üslerine İran'ın füze saldırıları sonucu hayatını kaybeden askerlerle ilgili konuşan Trump, "Onları onurlandıracağız. Ve benim için yapılması en zor şeylerden biri, bir Başkan olarak yapılması en zor şeylerden biri ama yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında, bugün Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne 4 Amerikan askerinin cenazesinin getirileceği bilgisine yer verildi.

Trump, dün yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısını 18 olarak açıklamıştı.