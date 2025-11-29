Dolar
Dünya

Trump, Honduras'ta başkanlık için Asfura'ya desteğini ve eski başkan Hernandez'i af planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Honduras'ta 30 Kasım'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Tito Asfura'yı destekleyeceğini ve ülkenin eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez'i affetme planını açıkladı.

Mücahit Oktay  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Trump, Honduras'ta başkanlık için Asfura'ya desteğini ve eski başkan Hernandez'i af planını açıkladı

Washington

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Honduras'ta yaklaşan seçimlerde Ulusal Parti'nin başkan adayı Tito Asfura'nın kazanması için açıktan desteğini ortaya koydu.

Asfura'nın "demokrasi savunucu" olduğunu öne süren Trump, onun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı mücadelesini överken, rakipleri Rixi Moncada ve Salvador Nasralla'yı komünizme yakınlıkları üzerinden eleştirdi.

ABD Başkanı, paylaşımında, "30 Kasım'da güzel Honduras ülkesinde yapılacak seçimlerde demokrasi sınanacak. Maduro ve uyuşturucu kaçakçısı teröristleri, Küba, Nikaragua ve Venezuela'yı ele geçirdikleri gibi başka bir ülkeyi daha mı ele geçirecekler?" ifadelerine yer verdi.

"Honduras halkı bir kez daha kandırılmamalı. Honduras'ta özgürlüğün tek gerçek dostu Tito Asfura'dır." değerlendirmesinde bulunan Trump, "uyuşturucu kaçakçısı komünistlerle mücadele etmek ve Honduras halkına ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için" Tito ile birlikte çalışabileceklerini belirtti.

Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez'i affetme planından bahsetti

Donald Trump, diğer paylaşımında ise, "ek olarak" ülkenin eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez'i 2024'teki uyuşturucu kaçakçılığı suçundan affetmeyi planladığını ifade etti.

Ülkedeki başkanlık seçimlerini Tito'nun kazanması halinde Honduras halkına ABD'nin "çok destek vereceğini" belirten Trump paylaşımında, "Ayrıca, çok saygı duyduğum birçok kişiye göre, çok sert ve haksız muamele gören eski Başkan Juan Orlando Hernandez'e tam ve eksiksiz bir af çıkaracağım." ifadelerine yer verdi.

Hernandez, Haziran 2024'te ABD'de görülen uyuşturucu kaçakçılığı davasında 45 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Honduras Yüksek Mahkemesinin iadeye ilişkin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde Şubat 2022'de polislere teslim olmuştu. Hernandez, 22 Nisan 2022'de ABD'ye iade edilmişti.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

