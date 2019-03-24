Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump 'Golan Tepeleri' kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Katz, "Başkan Trump, yarın Başbakan Netanyahu'nun huzurunda, İsrail’in Golan’daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak." dedi.

Mustafa Deveci   | 24.03.2019
Trump 'Golan Tepeleri' kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" kabul eden kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail basınında, Trump'ın yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede Golan Tepeleri'ndeki "İsrail egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı yönündeki haberleri doğruladı. 

Açıklamasında, İsrail ile ABD ilişkilerinin, "hiç olmadığı kadar iyi" olduğunu söyleyen Katz, "Başkan Trump, yarın Başbakan Netanyahu'nun huzurunda, İsrail’in Golan’daki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayacak." ifadesini kullandı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'ta bulunan Netanyahu, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu salı günü yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Filistin'in BM Büyükelçisi'nden Bachelet'e 'İsrail'i UCM'ye taşı' çağrısı

Filistin'in BM Büyükelçisi'nden Bachelet'e 'İsrail'i UCM'ye taşı' çağrısı

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Avusturya'da İsrail ve ABD karşıtı gösteri

'Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bir ülke değil'

'Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak bir ülke değil'
'15 Temmuz'da FETÖ'ye verilen okul ücretlerinin nerelere gittiği açıkça görüldü'

'15 Temmuz'da FETÖ'ye verilen okul ücretlerinin nerelere gittiği açıkça görüldü'
İsrail'de 'Purim Bayramı' kutlanıyor

İsrail'de 'Purim Bayramı' kutlanıyor