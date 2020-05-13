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Dünya

Trump: Çin'le 100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Dildar Baykan   | 13.05.2020
Trump: Çin'le 100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, "Uzun süredir Çin ile anlaşmanın pahalı bir şey olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı. 

Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra tüm dünyanın Çin'den çıkan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Trump, "100 tane ticaret anlaşması bile farkı kapatmayacak ve kaybedilen yüzlerce masum canı telafi etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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