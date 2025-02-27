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Dünya

Trump, Çevre Koruma Ajansı'nda iş gücünün azaltılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin'in ajansın iş gücünü yüzde 65 veya daha fazla azaltacağını söyledi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Trump, Çevre Koruma Ajansı'nda iş gücünün azaltılacağını açıkladı

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ilk kabine toplantısında EPA'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EPA Başkanı Zeldin'in ajansın iş gücünü yüzde 65 veya daha fazla azaltacağını belirten Trump, ayrıca bu süreci hızlandırmak için çalışacaklarını kaydetti.

ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) verilerine göre, EPA'nın 17 bin 202 daimi, 1540 geçici personeli bulunuyor.

Trump yönetimi, federal kurumlardaki "iş gücünü büyük ölçüde azaltmak" için hazırlık yapılması talimatı vermişti.

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