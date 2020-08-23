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Dünya

Trump California'daki yangınları 'büyük afet' ilan etti

ABD Başkanı Trump, "büyük afet" ilan ettiği California'da devam eden yangınlar için federal yardıma onay verdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.08.2020
Trump California'daki yangınları 'büyük afet' ilan etti Fotoğraf: Neal Waters /AA

Ankara

BBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald, federal yardımın önünü açarak California'da yangınları "büyük afet" ilan etti. 

California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söyledi.

Newsom, Twitter hesabında da yangınların eyalette daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "İklim değişikliğine inanmıyorsanız California'ya gelin." paylaşımını yaptı.

400 bin hektar alan kül oldu

Eyalette 400 bin hektar alan kül olurken, 14 binden fazla itfaiyeci 585 noktada çıkan yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 43 kişi de yaralandı. Binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı eyalette son olarak San Jose yakınındaki Bay bölgesinde yaşayan binlerce kişi için de tahliye emri verildi.

California'da en eski eyalet parkı Big Basin'de de tarihi ziyaretçi merkezinin kül olduğu, alevlerin 2 bin yıllık kızılağaçları yaktığı belirtildi.

Yetkililer, bazıları 100 metre uzunluğundaki ağaçların devrildiği bilgisini paylaştı.

"Camp yangını"

California eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

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