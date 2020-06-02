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Dünya

Trump binlerce ağır silahlı askeri personel ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu

ABD Başkanı Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu.

Dildar Baykan   | 02.06.2020
Trump binlerce ağır silahlı askeri personel ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu.

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