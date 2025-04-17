Dolar
38.02
Euro
43.51
Altın
3,316.92
ETH/USDT
1,609.50
BTC/USDT
85,182.00
BIST 100
9,396.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, AB ile bir ticaret anlaşması yapacakları konusunda iyimser

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin durdurulması için tanınan 90 günlük süre dolmadan Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Trump, AB ile bir ticaret anlaşması yapacakları konusunda iyimser Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti.

Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.

"Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi.

Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.

"ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam burada olmazdım"

İtalya Başbakanı Meloni de ABD'nin açıkladığı karşılıklılık esasına dayalı tarifeler konusunda bir anlaşma yapılabileceğine emin olduğunu söyledi.

ABD ile birlikte büyümek için en iyi orta yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Meloni, "ABD'nin güvenilir bir ortak olduğuna inanmasam bugün burada olmazdım." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu okulda "Kahramanlar Ormanı" yapıldı
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti

Benzer haberler

Trump, AB ile bir ticaret anlaşması yapacakları konusunda iyimser

Trump, AB ile bir ticaret anlaşması yapacakları konusunda iyimser

Netanyahu'nun Ofisi, İsrail'in İran'a saldırı planını Trump'ın reddettiği haberini yalanlamadı

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi

Yeni ticaret savaşları ve Türkiye: Yansımaları ne olacak?

Yeni ticaret savaşları ve Türkiye: Yansımaları ne olacak?
Trump, Japon yetkililerle tarifeler konusunda "büyük ilerleme" sağlandığını belirtti

Trump, Japon yetkililerle tarifeler konusunda "büyük ilerleme" sağlandığını belirtti

California Valisi, Trump'ın diğer ülkelere tarife uygulama yetkisine karşı dava açılacağını duyurdu

California Valisi, Trump'ın diğer ülkelere tarife uygulama yetkisine karşı dava açılacağını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet