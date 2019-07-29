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Dünya

Trump '11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu' yasasını imzaladı

ABD Başkanı Trump, 11 Eylül kurbanlarına ve kurbanların ailelerine tahsis edilen tazminatları 2092 yılına kadar uzatan yasayı imzaladı.

Hakan Çopur   | 29.07.2019
Trump '11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu' yasasını imzaladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yasayla, 11 Eylül 2001'deki terör saldırısının kurbanlarına tahsis edilen tazminatlar 2092 yılına kadar uzatıldı.

Amerikan kamuoyunda bir süredir konuşulan "11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu" adlı yasa tasarısı, Beyaz Saray'daki imza töreninde ABD Başkanı Trump'ın attığı imza ile yasalaştı.

Kongre'nin her iki kanadından da büyük çoğunlukla geçen ve Trump'ın imzasıyla yasalaşan metin, 11 Eylül saldırısının kurbanlarına ve kurbanların ailelerine ayrılan bütçenin 2092 mali yılının sonuna kadar kalıcı hale getirilmesini öngörüyor.

Hiçbir Demokrat Kongre üyesinin katılmadığı imza töreninde yaptığı konuşmada 11 Eylül kurbanlarının sorunlarıyla ilgilenmenin kendisi için mutlak bir vazife olduğunu belirten Trump, kendisinin de bir New Yorklu olarak o günü yaşadığını anlattı.

ABD'de federal hükümetin 11 Eylül kurbanlarına yardımları sistematik hale getirip getirmemesi ile ilgili tartışma, haziran ayında Kongre'deki bir oturuma katılan ABD'li ünlü komedyen Jon Stewart'ın, "vekilleri ve senatörleri hiçbir şey yapmamakla suçladığı" duygusal konuşmasıyla yeniden alevlenmişti.

11 Eylül saldırılarının hemen ardından kabul edilen ve kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere ve saldırı mağdurlarına sağlanan tıbbi yardım ile tazminatları düzenleyen yasanın geçerliliği 2020 yılında sona eriyordu.

ABD Kongresindeki yeni yasa tasarısı çalışmalarına Stewart'ın konuşması damga vururken, Trump 11 Eylül kurbanları ve aileleri için her şeyi yapacakları sözünü vermişti.

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