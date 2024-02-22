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Dünya

TRT ve TİKA iş birliğiyle Kerkük'te gazetecilere mesleki eğitim

TRT ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle Irak'ın Kerkük kentinde 61 gazeteciye "kameramanlık, muhabirlik, kurgu ve habercilik" eğitimi veriliyor.

Ali Makram Ghareeb  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
TRT ve TİKA iş birliğiyle Kerkük'te gazetecilere mesleki eğitim Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

TRT AVAZ’dan gazeteci Coşkun Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT olarak TİKA ile iş birliği içerisinde Kerkük'te medya alanında eğitim kursları başlattıklarını belirtti.

Özen, Kerkük'te Türkçe yayın yapan Türkmeneli Televizyonunda çalışan 61 haberciye yaklaşık bir hafta boyunca medya alanında çeşitli eğitimler verileceğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Türkmeneli Televizyonunun Kerkük'te Türkçe yayın yapan tek kanal olduğuna işaret eden Özen, kanal çalışanlarının mesleki tecrübelerine katkı sağlamanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Türkmeneli Televizyonunun sahibi Hanefi Uzunçam da verilen habercilik eğitiminin çalışanlar ve kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

TRT ve TİKA'nın desteğiyle kanal çalışanlarına son 15 ayda 4 kez eğitim verildiğini ifade eden Uzunçam, verilen eğitimlerin kanalın yayın kalitesinin yükselmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Türkmeneli Televizyonu Müdürü Atalay Kazım Muratlı da her zaman kendilerine destek olan Türkiye'nin önemli kurumlarından TRT ve TİKA'ya teşekkür etti.

Eğitimlerin Kerküklü gazeteciler için son derece verimli olduğunu belirten Muratlı, eğitimlerin devamlılığının sektörde olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Eğitime katılan habercilerden Türkmeneli Televizyonu Haber Şefi Abdulkadir Fuat, ekonomi, politika ve kültür sanat gibi birçok alanda daha profesyonel haber yazımı ile ilgili ciddi bilgiler içeren yoğun bir eğitim aldıklarını söyledi.

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