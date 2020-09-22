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Dünya

Tropikal fırtına Beta, Teksas'ı etkisi altına aldı

ABD'de Beta tropikal fırtınası Teksas eyaletini etkisi altına aldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 22.09.2020
Tropikal fırtına Beta, Teksas'ı etkisi altına aldı

Houston

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Port O'Connor'un 8 kilometre kuzeyinde karayı vurmaya başlayan Beta'nın azami rüzgar hızının saatte 72 kilometreye çıktığını bildirdi.

Ülkede bu yıl karaya ulaşan 9. fırtına olan Beta'nın, ne kadar yağışa yol açacağı öngörülemiyor. Ulusal Hava Durumu Servisinde görevli meteorolog Dan Reilly, Beta ile ilgili en belirsiz kısmın bu olduğunu söyledi.

Öte yandan hava durumu tahmini yapan yetkililer, Beta'nın, Harvey Kasırgası veya Imelda tropik fırtınası gibi bir etki yaratmasının beklenmediğini belirtiyor.

Beta'nın birkaç gün içinde gücünün azalarak Houston-Galveston bölgesine varması, hafta ortasında Louisiana eyaletine ilerlemesi bekleniyor.

Tropikal fırtına nedeniyle Arkansas ve Mississippi eyaletlerinde su baskınlarının yaşanabileceği ifade ediliyor.




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