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Dünya, Libya

Trablus'ta tuzaklanan mayınlar bir kadını öldürdü, oğlunu yaraladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı mayının patlaması sonucu bir kadın öldü, oğlu da yaralandı.

Enes Canlı   | 13.06.2020
Trablus'ta tuzaklanan mayınlar bir kadını öldürdü, oğlunu yaraladı

Misrata

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Ayn Zara bölgesinde Hafter milislerinin çekilirken tuzakladığı mayının patlaması sonucu bir kadının hayatını kaybettiği ve oğlunun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirinin, Libya Ordusunun paylaştığı rakamlardan derlediği bilgilere göre, son 10 gün içerisinde, Hafter milislerinin tuzakladığı mayınların patlaması sonucu 30 sivil hayatını kaybederken, en az 40 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya hükümetinin talebi üzerine, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizlenmesi için çalışmalarına başlamıştı.

Bu kapsamda, başta Trablus olmak üzere Hafter milislerinin işgali altındaki yerleşim yerlerinin kurtarılmasının ardından, bu bölgelerdeki sivil halkın evlerine güvenli dönüşünün sağlanması için Türk Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ait bomba imha uzmanları, Özel Kuvvetler, SAS ve SAT unsurlarının bölgede tuzaklanan patlayıcılar ve mayın sistemlerini temizleyerek güvenliği sağlama ve hayatı normale döndürme çalışmalarına başladığı belirtilmişti.

Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune vilayetinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.



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