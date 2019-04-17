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Dünya

Trablus'a roket saldırısı: 2 ölü, 8 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'u hedef alan roket saldırısında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Velid Abdullah,Zeynep Tüfekçi   | 17.04.2019
Trablus'a roket saldırısı: 2 ölü, 8 yaralı

Trablus

Lİbya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'u hedef alan roket saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kadının öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını söyledi. 

Ali, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti.

Başkent Trablus'un bazı noktalarına bir süre önce çok sayıda roket saldırısı düzenlenmişti.

UMH Hafter güçlerini suçladı

Libya Ahrar televizyon kanalının haberine göre, UMH Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçladı.

Yunus, "Hafter'in sivilleri bombalamaya başvurması, savaş cephelerindeki hezimetinin kanıtıdır." dedi.

Hafter güçleri de suçlamayı UMH'ye yöneltti

Öte yandan Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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