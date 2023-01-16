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Dünya

Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.01.2023
Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Ogasawara'nın batı kıyısında yerel saatle 13.55'te 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

400 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

İdari olarak Tokyo'ya bağlı bulunan Ogasawara Adası, başkentin 1000 kilometre güneyinde yer alıyor.

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