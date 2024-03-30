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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tokyo'nun ana ulaşım merkezlerinden Şincuku'da "İsrail'in Gazze saldırıları" protesto edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, demir yolu ve metro trafiğinin ana bağlantı noktalarından Şincuku'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Tokyo'nun ana ulaşım merkezlerinden Şincuku'da "İsrail'in Gazze saldırıları" protesto edildi Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Tokyo

Japon sivil toplum kuruluşları üyeleri ile Müslüman ülkelerin Tokyo'da yaşayan vatandaşları, başkentteki Şincuku İstasyonu'nun önünde bir araya geldi.

İstasyon önündeki cadde boyunca kordon oluşturan göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdur", "Ateşkes hemen", "Terörist İsrail" sloganları attı.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ordusunun yoğun saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistin ve Japonya bayraklarını birlikte taşıdı.

Budist ve Hristiyan inancının mensuplarının da katıldığı gösteride "Japonya halkı Filistin halkıyla beraber" pankartları taşındı.

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