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Dünya

Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na grafiti çizilerek zarar verildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nın isminin yazılı olduğu taş sütuna grafiti çizilerek zarar verildi.

Zeynep Katre Oran  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na grafiti çizilerek zarar verildi

Ankara

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, polis yetkilileri, tarihi tapınakta görevli bir personelin yerel saatle gece 03.50 sularında anıtın girişindeki bir taş sütunun üzerinde grafiti bulduğunu ve güvenlik güçleriyle iletişime geçtiğini bildirdi.

Siyah keçeli kalemle yapıldığı tahmin edilen grafitide, Çince karakterlerle "tuvalet" kelimesinin yazıldığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Tapınak görevlileri tarafından yapılan açıklamada ise "Tapınağın itibarını zedelemeye yönelik bir eylemin tekrarlanmış olması içler acısıdır." ifadelerine yer verildi.

Mayıs ayında tapınaktaki taş sütunlardan biri kırmızı sprey boyayla boyanmıştı. Tapınağı "tahrip ettiği ve kutsala saygısız davrandığı" gerekçesiyle Japonya'da yaşayan bir Çin vatandaşı tutuklanmıştı.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı, ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta yaşamını yitirenlerin anılması amacıyla ziyaret ediliyor.

Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo gitmişti.

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