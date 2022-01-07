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Dünya

Tokyo'da yoğun kar yağışı sonrası 200'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da son 4 yıldır ilk kez yağan yoğun kar sonrası 200'den fazla kişi kayarak düşme gibi hafif yaralanmalarla hastanelere sevk edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.01.2022
Tokyo'da yoğun kar yağışı sonrası 200'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), hafta başında ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili soğuk havanın, doğu ve güney kesimlerine doğru yöneldiğini açıkladı.

Başkentin 23 ilçesine yönelik "şiddetli kar yağışı" uyarısı yapılan açıklamada, şehir halkına "buzlanma ve trafik aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları" çağrısı yapıldı.

Tokyo İtfaiye Departmanına göre şehir genelinde, yaşları 9 ile 97 arasında değişen 215 kişi kayma ve düşme gibi sebeplerle hastaneye kaldırıldı ve 77 trafik kazası meydana geldi.

Yoğun kar yağışı sonrası Metropolitan Otoyolu'nun Gate Bridge bölgesinde 100'den fazla araç mahsur kaldı. Don riskine karşı Tokyo Körfezi'ndeki Rainbow Köprüsü trafiğe kapatıldı.

JMA, Tokyo geneli için "şiddetli kar" uyarısını en son Ocak 2018'de yapmıştı.

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