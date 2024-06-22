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Dünya

Tokyo'da Gazze'deki hastanelerde ölenleri temsilen gösteri düzenlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki iş dünyasının merkezlerinden Şincuku bölgesinde Gazze'deki hastanelerde yaşamını yitirenleri temsilen gösteri düzenlendi.

Ahmet Furkan Mercan  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Tokyo'da Gazze'deki hastanelerde ölenleri temsilen gösteri düzenlendi Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Tokyo

Japon sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile Tokyo'da yaşayan Müslümanlar, başkentteki Şincuku İstasyonu'nun önünde bir araya geldi.

Yaya yolundaki "Gazze Sokak Hastanesi" temalı etkinlikte göstericiler, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenleri temsilen yere yatıp sessizce bekledi.

Göstericiler, İsrail'in saldırıları altında yıkıma uğrayan Gazze'deki hastanelerde ölenleri ve can çekişenleri temsilen kanlı kıyafetlerle Filistin bayraklarını üzerlerine örttü.

Kanlı kefenlere sarılı temsili bebeklerin yere yatırıldığı etkinlikte göstericiler, kefiye ve karpuz motifleriyle Filistin ile dayanışmalarını ifade etti.

Bölgedeki hastanelerden görüntü ve seslerin arka planda çalındığı gösteriyi Şincuku İstasyonu'nun önünden geçen yayalar ilgiyle izledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'e yaptırım uygula" ve "Japonya halkı Filistin halkıyla beraber" yazılı pankartlar taşıdı.

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