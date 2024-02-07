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Dünya

Tokyo ve çevresindeki yoğun kar yağışı sebebiyle 240 yaralandı

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki yoğun kar yağışında yaralananların sayısı 240'a çıktı.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Tokyo ve çevresindeki yoğun kar yağışı sebebiyle 240 yaralandı Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal basındaki habere göre yayaların yürümekte zorluk çektiği Tokyo'da yaşları 4 ila 92 arasında değişen 140 kişi çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Başkentin kuzeybatısındaki Saitama'da 70, güneydoğusundaki Kanagawa'da da 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu ve buzlanmanın meydana geldiği Tomei ve Metropolitan otoyollarında ulaşım aksadı.

Elektrik kesintileri yaşandı, birçok uçak ve tren seferi iptal edildi

Tokyo dahil, doğu kıyısındaki eyaletlerde 14 bini aşkın evde geçici elektrik kesintisi meydana geldi.

All Nippon Airways (ANA) ve Japonya Havayolları (JAL) firmalarına ait Tokyo kalkış ve inişli 30'a yakın iç hat uçuşu iptal edildi.

East Japan Railway firmasına ait bazı tren seferleri de geçici olarak durdurulurken, bazı seferlerin 10 saate yakın gecikme yaşadığı aktarıldı.

1600'e yakın yakın yolcunun vagonlarda gecelediği, tren seferlerindeki geçici durdurmaların toplamda 190 bine yakın yolcuyu olumsuz etkilediği bildirildi. 

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) son uyarısında Tokyo dahil bölge geneli 9 eyalette önceki gün yayımladığı şiddetli kar yağışı uyarılarını kaldırdı.

JMA kar kalınlığının Tokyo içinde ise 8 santimetreyi bulduğunu açıkladı. Ajansa göre başkent Tokyo içinde kar kalınlığı en son Şubat 2022'de 1 santimetreye ulaşmıştı.

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