Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 430'a çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 430'a yükseldi.
Tokyo
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 26 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulan 26 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren bir resmi yetkili, 16 sözleşmeli çalışan, 5 medya mensubu yer aldı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 430'a çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.