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Dünya, Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 294'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 294'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.08.2021
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 294'e çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 18 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 18 kişi arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer alıyor.

Turnuva kapsamında hizmet veren 10 sözleşmeli çalışan, 5 resmi yetkili ve bir medya mensubu da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 294'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

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