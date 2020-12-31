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Dünya, Koronavirüs

Tokyo’da 2020'nin son gününde Kovid-19 vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yılın son günü şimdiye dek en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 31.12.2020
Tokyo’da 2020'nin son gününde Kovid-19 vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tokyo Metropol Valiliğinden yapılan açıklamada, şimdiye dek başkentte bir günde en fazla 949 Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son 24 saatte ise vakaların ilk kez 1000'i aştığı vurgulandı. 

Açıklamada, 2020'nin son gününde kentte 1300 yeni vakaya rastlandığı ve toplam vaka sayısının 60 bin 140'a ulaştığı kaydedildi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, Twitter hesabından dün yayımladığı videoda, vaka artışı düşürülmediği takdirde hükümetin olağanüstü hali (OHAL) düşünebileceğini belirtmişti.

Nişimura, "Vaka hızı düşmezse, halk sağlığını korumak için OHAL ilanı gündeme gelecek. Ne pahasına olursa olsun artış durdurulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, dün düzenlediği basın toplantısında, üçüncü dalga riskine karşı uyarmış ve "Oldukça ciddi ve kritik bir safhadayız. Herhangi bir an vaka patlamasının meydana gelmesi sürpriz olmaz." demişti.

Koike, vaka artışının "görülmemiş" şekilde hızlandığını belirterek, Tokyo metropolünde artış eğiliminin bu seviyeyi koruması halinde, eyalet valiliği olarak merkezi hükümetten OHAL uygulanmasını talep edebileceklerini vurgulamıştı.

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