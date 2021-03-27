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Dünya

Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi

Japonya'nın başkentinde Müslümanlar, Berat Kandili'ni başkentteki Tokyo Camisi'nde eda etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.03.2021
Tokyo Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Tokyo

Tokyo'da Müslümanların en büyük ibadethanesine kandil dolayısıyla gelen cemaat içeride aralıklarla saf tuttu.

Kıldırdığı yatsı namazı sonrası Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rıfat Çınar cemaate kaside okudu.

Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas, namaz sonrası cemaatle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde Berat Kandili idrak edildi.

Program sonrası Tokyo Camisi Kültür Merkezinde cemaate ikramda bulunuldu.

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