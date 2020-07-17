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Dünya

Tokyo Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mukabele okundu

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla cuma namazı öncesi şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.07.2020
Tokyo Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mukabele okundu

Tokyo

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla cuma namazı öncesi şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki mukabele programına Büyükelçi Hasan Murat Mercan, Japonya’daki Türk sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve Tokyo Camisi cemaati katıldı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rifat Çınar, 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) düzenlediği hain darbe teşebbüsünde verilen şehitler için mukabele okudu.

Çınar, mukabele sonrası yaptığı duada Müslüman milletlere dirayet ve feraset dileğinde bulundu. Cuma namazı sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.

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Tokyo Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mukabele okundu

Tokyo Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mukabele okundu