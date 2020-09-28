Togo’nun ilk kadın Başbakanı Victoire Dogbe Tomegah oldu
Togo'da Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Victoire Dogbe Tomegah, Başbakan olarak görevlendirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin istifa eden Başbakan Komi Selom Klassou'nun yerine Victoire Dogbe Tomegah'ı atadığı bildirildi.
Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Tomegah'ın birkaç gün içinde kabinesini açıklaması bekleniyor.
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