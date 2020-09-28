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Dünya

Togo’nun ilk kadın Başbakanı Victoire Dogbe Tomegah oldu

Togo'da Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Victoire Dogbe Tomegah, Başbakan olarak görevlendirildi.

Ahmet Emin Dönmez   | 28.09.2020
Togo’nun ilk kadın Başbakanı Victoire Dogbe Tomegah oldu

Ankara


Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin istifa eden Başbakan Komi Selom Klassou'nun yerine Victoire Dogbe Tomegah'ı atadığı bildirildi.

Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Tomegah'ın birkaç gün içinde kabinesini açıklaması bekleniyor.


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