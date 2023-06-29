Dolar
26.06
Euro
28.45
Altın
1,909.75
ETH/USDT
1,827.90
BTC/USDT
30,062.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarıldı

Titanik yolcu gemisinin enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusuna dalan ve içindeki 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının ilk parçaları yüzeye çıkarıldı.

Seyit Aydoğan  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarıldı

Toronto

Patlayarak batan Titan denizaltısının bazı parçaları Kanada’nın St. John’s kentinde Horizon Artctic isimli gemiden karaya çıkarılırken görüntülendi.

CanadianPress’in haberine göre, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı ile iletişim, dalıştan kısa süre sonra kesildi.

Yapılan çalışmalarda denizaltının içe doğru patlayarak battığı tespit edilirken, denizaltıdaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD ve Kanada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizaltının enkazına ulaşmak için uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların ardından Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldı.

Titan denizaltısına ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlandı.

Vinçlerle gemiden indirilen gemi enkazının, plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görüldü.

Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.

Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceği ise henüz açıklanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun: NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler İslam karşıtı teröristlerin yıkıcı davranışlarına izin veremez
İki bina arasına sıkışan kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez
Adalet Bakanı Tunç: İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez

Benzer haberler

Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarıldı

Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı

Kanada ve ABD, 5 kişinin öldüğü turistik denizaltı "Titan felaketi"ni soruşturacak

Kanada ve ABD, 5 kişinin öldüğü turistik denizaltı "Titan felaketi"ni soruşturacak
Meta, Kanada'da Instagram ve Facebook'taki haberlere erişimi sonlandıracak

Meta, Kanada'da Instagram ve Facebook'taki haberlere erişimi sonlandıracak
Kanada'dan, Google ve Meta'ya haberler için medya kuruluşlarına para ödeme zorunluluğu

Kanada'dan, Google ve Meta'ya haberler için medya kuruluşlarına para ödeme zorunluluğu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet