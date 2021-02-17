TİKA'nın madde bağımlılığından kurtulmalarına destek verdiği Sudanlı gençler meslek sahibi oldu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, madde bağımlılığından kurtulmalarına destek verdiği ve malzeme hibe ettiği Sudanlı gençler, meslek sahibi olarak kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı.
Hartum
TİKA, "Hartum’da Sokakta Yaşayan Gençlere Meslek Edindirme Projesi" kapsamında, yerel Bit Mekeli Derneğinin mesleki eğitim verdiği ve büyük oranda madde bağımlılığından kurtulan 105 gence, 25 Ekim 2020'de kaynak makinası, elektrik tesisatı, su tesisatı, oto lastik tamir ve berber malzemeleri sağladı.
Projeyle bazı gençler kendi işlerini kurarken, bazı gençlerin de anlaşmalı iş yerlerinde mesleklerinde uzmanlaşması sağlandı.
"TİKA’nın çabalarıyla uluslararası boyutta bir proje gerçekleştirdik"
Bit Mekeli Derneği Kurucu Başkanı Lubna Ali Muhammed Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA ile yürüttükleri ortak projenin sonuçlarını açıklamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Yıllardır bağımlılık ve evsizler üzerine çalışmalar yapıyoruz ancak üretime yönelik projeleri hayata geçirme imkanı bulamamıştık. TİKA’nın çabalarıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje, tedavi, barınma, rehabilitasyon ve istihdam desteğinin bir arada olduğu tüm yönleriyle uluslararası boyutta bir proje oldu.
Projenin sonraki adımında, inşallah bu gençlerin evliliklerine destek olmak istiyoruz. Kız çocuklarına yönelik gelecekteki projemizde, TİKA ile daha çok iş birliği arzuluyoruz. Destekleri için TİKA’ya müteşekkiriz."
"Demirci oldum, atölyemde kendi işimi yapıyorum"
Gençlerin hayata tutunmaları, topluma, ekonomiye kazandırılmalarının hedeflendiği mesleki malzeme temini projesinden yararlanan gençlerden berber Abdulmuhsin Babekir Abdullah Musa, "Madde bağımlısıydım. Hayata ya da kendime dair hiçbir düşüncem yoktu. Hayatımı değiştirebileceğime ikna ettiler. Geçimimi sağlayacak bir iş sahibi oldum, gerçekten çok mutluyum." dedi.
Projeyle ayakları üzerinde kalmayı öğrendiklerini belirten Musa, "Herkesin elinde bir mesleği olmalı. Meslek, hayatta savaşabileceğiniz tek silah. TİKA ve Bit Mekeli Derneğinin ortak projesi gerçekten çok değerli. Berberlik, ilgi ve kabiliyetimin olduğu bir meslekti. TİKA’nın malzeme desteğiyle bunu gerçekleştirdim. Gençlere destek olan TİKA'ya Allah güç versin." diye konuştu.
Demirci Hasan Abdullah Erbab İshak, "Madde bağımlılığımız vardı. Sokakta ve toplumdan uzak yaşıyorduk. TİKA ve Bit Mekeli Derneği, hiçbir şeyimizi eksik etmedi, hayatımızı değiştirdi. Projeden çok yarar gördük, onların desteğiyle demirci oldum. Atölyemde kendi işimi yapıyorum." dedi.
Kaynak işleri yapan Mecdi Abdussadık da projeyle zor günlerini geride bıraktıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.