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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt Vilayet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşuyor
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Dünya

TİKA'nın Kırgızistan'da kurduğu modern ekmek fabrikası devlet kurumlarının ihtiyacını karşılayacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, devlet kurumlarının ekmek ihtiyacını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan modern ekmek fabrikasından giderilmesi talimatını verdi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
TİKA'nın Kırgızistan'da kurduğu modern ekmek fabrikası devlet kurumlarının ihtiyacını karşılayacak

Bişkek

Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Emilbek Abdıkadırov ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta'nın eşliğinde günlük 20 bin ekmek üretim kapasiteli Bişkek Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Fabrikadaki ekmek üretim teknolojisi ve yönetimi hakkında bilgi alan Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Abdıkadırov'dan fabrikanın mevcut yüzde 25-30'luk üretim kapasitesini artırılmasını talep etti.

Caparov, ekmek fabrikasındaki ürünlerin kalite ve uygun fiyatta olduğunu belirterek eğitim, sağlık, içişleri organları ve diğer devlet kurumlarının bu fabrikadan ekmek satın almaları talimatında bulundu.

TİKA'nın, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2015'te kurduğu Bişkek Ekmek Fabrikası'nın açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan katıldığı telekonferans sistemiyle yapmıştı.

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