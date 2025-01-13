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Dünya

TİKA'dan Moğolistan Dışişleri Bakanlığının diplomatik belgelerini dijitalleştirmesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü'nün belgelerinin dijital ortama aktarılmasına destek verdi.

Tuğba Altun  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
TİKA'dan Moğolistan Dışişleri Bakanlığının diplomatik belgelerini dijitalleştirmesine destek

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürlüğü, TİKA'nın desteğiyle belgeleri dijital ortama aktarıyor.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Müdürlüğünde muhafaza edilen Moğolistan dışişleri tarihine ait 70 bin kağıt bazlı diplomatik belgenin dijitalleşme sürecinin başlatılması için ihtiyaç duyulan yüksek kapasiteli tarayıcılar ve bilgisayarlar, TİKA tarafından temin edildi.

Proje ile Moğolistan’ın dışişleri tarihine ait yüzlerce yıllık belgelerin koruma altına alınarak diplomatik hafızanın dijital ortama aktarılması ve kamu hizmetinin verimliliği ve etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivler Müdürü Gaadarmaa Ulziibat, belgelerin güvenli ortamda saklanmasının önemli olduğunu belirterek, "TİKA’nın sağladığı önemli destekle diplomatlar, araştırmacılar, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar için açık kaynak olacak tarihi materyaller dijital ortamda muhafaza edilebilecek. Verilen bu destekten dolayı Türk halkına ve TİKA’ya teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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