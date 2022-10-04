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Dünya

TİKA'dan Lübnan'da Türkmenlerin de bulunduğu 4 köye güneş enerjisi sistemi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ciddi elektrik kesintilerinin yaşandığı Lübnan'ın Akkar vilayetinde 2'si Türkmen 4 köye güneş enerjisi sistemi desteğinde bulundu.

İdiris Okuduci   | 04.10.2022
TİKA'dan Lübnan'da Türkmenlerin de bulunduğu 4 köye güneş enerjisi sistemi

Beyrut

TİKA'nın Türkmenlerin yaşadığı Kavaşra ve Aydamon ile Saadine ve Mincez köylerindeki güneş enerjisi projesinin açılışına Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Kerim'in yanı sıra çok sayıda Türkmen ile köy halkı katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, açılışlar dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın genelinde had safhaya varan elektrik sıkıntısının hafifletilmesine yönelik bazı TİKA projelerinin açılışında yer aldık. Bu çerçevede, TİKA, özellikle ülkede elektrik imkanlarının kısıtlı olması ve yakıt fiyatlarındaki artışa bağlı olarak güneş enerjisine yönelik bazı projeleri desteklemeye başladı." dedi.

Akkar'daki 4 köyün güneş enerjisi sisteminin kuruluşunda hazır bulunduklarını belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'da su pompa istasyonlarının elektriğe kavuşması için 2 projenin açılışını yaptık. Bunun yanında Saadine köyünde cami ve taziye evinin elektrik ihtiyacının güneş enerjisi ile giderilmesi için bir projenin açılışını yaptık. Son olarak Mincez köyünde meyve işleme atölyesinin çalışması için yine güneş panelleri ve sistemi kuruldu."

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