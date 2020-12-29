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Dünya

TİKA'dan Gürcistan'daki savaş mağduru ailelerin Kovid-19'la mücadelesine destek

TİKA, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelelerine destek vermek amacıyla Gürcistan'da Güney Osetya Savaşı mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere maske, eldiven, sabun, dezenfektan ve hijyen malzemeleri verildi.

Davit Kachkachishvili   | 29.12.2020
TİKA'dan Gürcistan'daki savaş mağduru ailelerin Kovid-19'la mücadelesine destek Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın ve Tiflis yönetiminin kontrol ettiği köylerde, 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı mağduru ailelere Kovid-19'la mücadele kapsamında maske, eldiven, sabun, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri dağıtılmaya başlandı. 

Şindisi köyüne gelen TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, savaş mağduru kişilerle bir araya gelerek, onlara yardım kolilerini teslim etti.

"En dezavantajlı gruplarının yanında olmaya devam ediyoruz"

Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz, TİKA Tiflis Program Koordinatörlüğü olarak Kovid-19 salgınının ağır sosyal ekonomik şartlarında, Gürcistan hükümetinin belirlediği sağlık güvenliği normlarına uygun, halkın en dezavantajlı gruplarının yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Salgının ilk dalgasında bahar aylarında Gürcistan'da 2 bine aileye benzer yardım sağladıklarını belirten Demirdağ, ülke genelinde çok sayıda ihtiyaç sahibi kişilere gıda ve hijyen yardım kolileri ulaştırdıklarını anlattı.

Demirdağ, şimdi ise Gürcistan'da salgının ikinci dalgasının yaşandığına dikkati çekerek, 710 aileye hijyen malzemeleri ulaştırılacaklarını aktardı.

TİKA tarafından yerel sivil toplum kuruluşu olan "Uluslararası Çalışan Kadınlar"ın dikiş atölyesine maske dikimi için kumaş, filtre ve lastik temin edilerek maskelerin eski mahkum kadınlar tarafından dikildiğini belirten Demirdağ, şunları kaydetti:

"Böylece bu kadınların istihdam olanaklarının oluşturulmasına ve toplumla entegrasyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlanmıştır. Uluslararası Çalışan Kadınlar sivil toplum kuruluşuyla iş birliğimizi 2021'de de devam ettirip, kadın istihdam ve ekonomik olarak güçlendirme projelerini hayata geçirmeyi planlıyoruz."

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