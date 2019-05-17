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Dünya

TİKA'dan Afganistan'daki yoksul ailelere ve öğrenci yurtlarına yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrenci yurtlarına ramazan yardımında bulundu.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 17.05.2019
TİKA'dan Afganistan'daki yoksul ailelere ve öğrenci yurtlarına yardım

Afghanistan

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrenci yurtlarına ramazan yardımında bulundu.

Yardım paketleri, TİKA Kabil Koordinatör Yardımcısı Yusuf Akça'nın katıldığı törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, ramazan yardımları kapsamında Kabil'deki ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrenci yurtlarına 120 paket gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yardım paketlerinin içerisinde un, pirinç, sıvı yağ, şeker, fasulye, yeşil çay, makarna ve nohut gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu aktarıldı.

TİKA'nın ramazan ayı boyunca ülkede yardım faaliyetlerini süreceği kaydedildi.


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