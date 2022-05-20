Dolar
15.91
Euro
16.76
Altın
1,842.64
ETH/USDT
1,926.00
BTC/USDT
28,857.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TRT'nin ortaklaşa düzenlediği "Yeni Medya Habercilik Temel Seviye Eğitim Programı" tamamlandı.

Ahmet Nurduhan, Mustafa Talha Öztürk   | 20.05.2022
TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı

Saraybosna

TİKA ve TRT iş birliğinde düzenlenen eğitim programı 16-20 Mayıs'ta Sırbistan'da yapıldı.

Köklü yayıncılık tecrübesi, gelenekten alınan bilgi ve birikimin deneyimli bir kadroyla gelecek nesillere aktarıldığı eğitim kapsamında, Asya Pasifik ülkeleri ve Afrika gazetecilerinin ardından Türk Dünyası ülkelerinin gazetecileri de bir araya geldi.

5 gün süren eğitim programda TRT Dijital Yayınlar Birimi'nden Resul Daban ve Sercan Türkyılmaz, katılımcılara dijital medya ve sosyal medya platformlarına özel içerik üretimi konularında uygulamalı olarak eğitim verdi.

TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Mete Anaç, burada yaptığı açıklamada, "2009'dan itibaren Sırbistan'da 300'den fazla proje hayata geçirdik. Bu projeler arasında, eğitim projelerimizin önemli yeri var. Projelerdeki amaç iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha üst düzeye çıkarmak. Aynı zamanda Türkiye'nin bilgi birikimi ve tecrübesini buradaki kişiler ile paylaşmak." diye konuştu.

Belgrad'da düzenlenen programın, Türkiye'de düzenlenecek bir diğer programla devam edeceğinin altını çizen Anaç, "Bu eğitim programına, Sırbistan'ın çeşitli medya kuruluşlarından medya mensupları katıldı. Buradan seçilecek kişiler Türkiye'de ileri seviye eğitim programına katılacak." dedi.

Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) eğitim bölümünde görev alan Ana Djurkovic, TİKA ile yapılan iş birliğinden ve eğitime katılan kursiyerlerin programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA ve TRT iş birliğinde gerçekleştirilen yeni medya haberciliği eğitim programı 07-11 Mart'ta Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da, 21-25 Mart'ta ise Bosna Hersek'te gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı

TİKA ve TRT'nin yeni medya temel habercilik eğitim programı Belgrad'da tamamlandı

"Humanitarian Film Festival" 26 Mayıs'ta başlıyor

TRT, 19 Mayıs'ı özel içeriklerle kutlayacak

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Sobacı: TRT World Forum'a NEXT'i de ekleyerek gençleri de dahil etmek istedik

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Sobacı: TRT World Forum'a NEXT'i de ekleyerek gençleri de dahil etmek istedik
TRT Radyoları kuruluşunun 95. yılını kutladı

TRT Radyoları kuruluşunun 95. yılını kutladı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi' başladı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi' başladı