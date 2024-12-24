Dolar
35.16
Euro
36.55
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,490.80
BTC/USDT
98,530.00
BIST 100
9,672.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA, Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının kültürel ve dini merkezini yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Kırım Tatarlarının kültürel ve dini merkezini yeniledi.

Ekip  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
TİKA, Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının kültürel ve dini merkezini yeniledi

Ankara

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Müslümanları Birliği, Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği gibi kurumların yer aldığı İslam Kültür Merkezi binası, hava saldırılarında hasar gördü.

TİKA tarafından yapılan onarım çalışmalarıyla bina yeniden kullanılabilir hale getirildi ve Kiev’de yaşayan Müslümanlara ibadet imkanı sunan merkezdeki mescit de yenilendi.

TİKA’nın daha önce Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği bünyesinde kurduğu dikiş atölyesinin de yer aldığı binanın zarar gören pencereleri, kapıları, duvarları ve aydınlatma sistemleri onarılarak yeniden faaliyete başladı.

Ukrayna'daki İslam Kültür Merkezi, Tatar Türklerinin dini ve kültürel kurumlarına ev sahipliği yaparak, Müslümanlar için ibadethane işlevi görüyor. Bu merkez, Ukrayna’daki savaş koşullarında Müslümanların dini ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli rol üstleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı başladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 90'a dayandı

Benzer haberler

TİKA, Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının kültürel ve dini merkezini yeniledi

TİKA, Ukrayna'daki Kırım Tatarlarının kültürel ve dini merkezini yeniledi

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatının kesilmesine az zaman kaldı

Rusya: Esed'in eşinin boşanmak istediği yönündeki iddialar gerçek değil

Türk şehircilik uzmanlarından Kabil Belediyesine danışmanlık desteği

Türk şehircilik uzmanlarından Kabil Belediyesine danışmanlık desteği
Trump: Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi

Trump: Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye olarak Balkan ülkelerinin hepsiyle birlikte iyi ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye olarak Balkan ülkelerinin hepsiyle birlikte iyi ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet