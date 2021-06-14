Euro
10.11
Dolar
8.34
BIST 100
1,462.01
Altın
1,861.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Zirvesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübünün Kadir Özcan Tesisleri’nde düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

TİKA’nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Gürcistan'da kimsesiz çocuklar ve yaşlıların kaldığı Dzegvi Sosyal Merkezi'nde kurduğu seranın ilk meyvelerini verdiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 14.06.2021
TİKA’nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi

T bilisi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aralık 2020'de Tiflis'e yakın Dzegvi köyündeki Aziz Giorgi Mtatsmindeli Manastırı bünyesinde faaliyet gösteren sosyal merkez içinde TİKA tarafından kurulan seralar ilk meyvelerini verdi.

Ülkede 1990’lı yıllardan beri hizmet veren ve yaşlılar, sokak çocukları, engelliler ve diğer ihtiyaç sahibi insanların kaldığı sosyal rehabilitasyon merkezine kurulan iki seradan toplanan çilekler tezgahlarda yerini aldı.

Halihazırda yaklaşık 60 kişinin yararlandığı seralar, bölgede sadece ekonomik olarak değil sosyal alanda da dayanışmayı güçlendirdi.

Proje kapsamında ilk çilek fidelerini merkezde yaşayan kimsesiz çocuklar dikmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde
40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 Kovid-19 vakası kaydedildi
Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

Benzer haberler

TİKA’nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi

TİKA’nın Gürcistan'da sosyal merkez bünyesinde kurduğu sera ilk meyvelerini verdi

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Litvanya, Güney Osetya ve Abhazya'nın işgalini kabul etmiyor

AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen 'Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı' başladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor
Küçük bir serayla başladıkları çilek üretiminde yıllık 70 tona ulaştılar

Küçük bir serayla başladıkları çilek üretiminde yıllık 70 tona ulaştılar
Doğu Anadolu'nun kiraz ihtiyacı 'Doğu'nun Çukurovası'ndan karşılanıyor

Doğu Anadolu'nun kiraz ihtiyacı 'Doğu'nun Çukurovası'ndan karşılanıyor