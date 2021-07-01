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Dünya

TİKA, Lübnan'da Osmanlı döneminden kalan tarihi Mina Hamidiye Camisi'ni restore etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam şehrinde yer alan Osmanlı dönemi eserlerinden tarihi Mina Hamidiye Camisi'nin restorasyonunu tamamladı.

Mahmut Geldi   | 01.07.2021
TİKA, Lübnan'da Osmanlı döneminden kalan tarihi Mina Hamidiye Camisi'ni restore etti

Beyrut

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam şehrinde Sultan II. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümü münasebetiyle 1902 yılında ibadete açılan Mina Hamidiye Camisi'nin zamanla yıprandığını belirtti.

TİKA olarak Lübnan'daki kalkınma ve tarihi eserleri koruma çalışmaları kapsamında Osmanlı döneminden kalan Hamidiye Camisi için proje başlattıklarını anlatan Aydın, "TİKA'nın Hamidiye Camisi için başlattığı restorasyon, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı." dedi.

Söz konusu caminin zamanında Trablusşam halkının bağışlarıyla inşa edildiğini ve bölgede çok sevilen Sultan Abdülhamid Han'ın isminin verildiğini kaydeden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamidiye Camisi, zaman içerisinde yıpranarak, yanlış mimari müdahalelere maruz kalmıştır. 1960'lı yıllarda yükseltilen minare, yanlış imalatlar sonucu çevre için tehlike arz eder hale geldiğinden bir kısmı kesilerek yıkılmıştır. Başta caminin aslına uygun mimaride bir minareye kavuşturulması ve abdesthanenin tadilatı işleri olmak üzere caminin bakım, onarım ve restorasyon işi Lübnan İslam Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde tamamlanarak Trablusşam halkının hizmetine sunulmuştur."

Tarihi caminin giriş kapısının üstünde "Sultan Abdülhamid bin Abdülmecid el-Gâzî" tuğrası ile "Hamidiye Camii Şerifi 22 Cemazi'yel Evvel 1312 Hicri" nakşını taşıyan mermer bir kitabenin bulunduğunu aktaran Aydın, Trablusşam kültür mirasına kazandırdıkları Mina Hamidiye Camisi'nin restorasyonunun çevre halkı tarafından da büyük memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

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