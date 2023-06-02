Dolar
20.90
Euro
22.47
Altın
1,948.41
ETH/USDT
1,909.00
BTC/USDT
27,225.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem milletvekilleri yemin ediyor
logo
Dünya

TİKA’dan Tunus’taki ünlü liseye Türkçe sınıfı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus’ta Türkçe eğitimine destek kapsamında dijital donanımlı sınıf kurdu.

Mehmet Akif Turan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
TİKA’dan Tunus’taki ünlü liseye Türkçe sınıfı Fotoğraf: Yassine Gaidi / AA

Tunus

Başkent Tunus’taki Sadikiyye Lisesinde TİKA tarafından oluşturulan Türkçe sınıfı, düzenlenen törenle okulun kullanımına sunuldu.

Açılışı katılan Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadikiyye Lisesinin Tunus’un kurucu Cumhurbaşkanı Habib Burgiba’nın da olduğu birçok ünlü ismin eğitim gördüğü bir okul olduğunu belirterek, "Bu köklü eğitim kurumunda, Türkçe öğretilmesi ve Türkçe konuşan Tunuslu öğrencilerle tanışmak gurur verici.” dedi.

TİKA’nın Tunus’ta 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini hatırlatan Çakıralp, TİKA'nın başta eğitim alanlarında olmak üzere, 200’ün üzerinde projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci de TİKA’nın yurt dışında Türkçe eğitimine destek veren birçok projeye imza attığını, Sadikiyye Lisesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Cebeci, TİKA'nın Türkçe sınıfının yanı sıra tüm öğrencilerin kullanımına sunulan Sadıkiyye Lisesinin mescidini de restore ettiğini kaydetti.

Sadikiyye Lisesinde Türkçe eğitimi 5 yıl önce başladı

Sadikiyye Lisesi Müdürü Afife Abdulmelik el-Selimi ise okullarında Türkçenin 5 yıl önce müfredata alındığını söyledi.

Selimi, "Öğrencilerimizin seçmeli dil dersi olarak Türkçeyi talep etmeleri üzerine müfredata Türkçe dersini de aldık. Sadece bizim okul öğrencilerinin değil lise düzeyinde farklı okullarda eğitim alan öğrencilerin de Türkçe sınıfımızda eğitim almalarına olanak sağlıyoruz.”

Sadıkiyye Lisesinde ders veren MEB Türkçe Öğretmeni Alptekin Salman da sınıfında ders verdiği yaklaşık 50 öğrencisinin olduğunu, yenilenen sınıfta kullandıkları dijital tahta yolu ile öğrencileriyle daha sağlıklı iletişim kurduğunu söyledi.

Lisede Türkçe dersi alan Lucian Malik de Türk dilini ve kültürünü çok sevdiğini, iiyi derecede Türkçe öğrenerek Türkiye’de üniversite okumayı hedeflediğini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da şehir içi otobüslerinin karıştığı kazada 15 yolcu yaralandı
Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu
Sivas'ta yapımı devam eden Yağdonduran Tüneli ekim ayında hizmete girecek
TOKİ, Manisa'daki sosyal konutları teslim etmeye başladı
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

TİKA’dan Tunus’taki ünlü liseye Türkçe sınıfı

TİKA’dan Tunus’taki ünlü liseye Türkçe sınıfı

Tunus’ta kuşların göç yolundaki su havzası, kirlilik nedeniyle yok olma tehlikesi altında

Tunus eski Meclis Başkanı Gannuşi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı

Tunuslu kadın gazeteci "stressiz hayat" için yenilebilir çiçek yetiştiriciliğine başladı

Tunuslu kadın gazeteci "stressiz hayat" için yenilebilir çiçek yetiştiriciliğine başladı
Gannuşi’nin avukatı, müvekkilinin idamla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılandığını söyledi

Gannuşi’nin avukatı, müvekkilinin idamla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılandığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet