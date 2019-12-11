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Dünya

TİKA, Afganistan'daki yetimhaneye güneş enerjisi ve kamera sistemi kurdu

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisince, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetindeki Feyzabad İl Yetimhanesine güneş enerjisi ve güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 11.12.2019
TİKA, Afganistan'daki yetimhaneye güneş enerjisi ve kamera sistemi kurdu

Afganistan

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 2018'de TİKA tarafından yapımı ve tefrişatı tamamlanan Badahşan vilayeti Feyzabad İl Yetimhanesinin yurdu ve yemekhane binalarına 12 kilovatlık güneş enerjisi sistemi kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, vilayet genelinde coğrafi şartlardan kaynaklanan uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle yetimhanede kalan 200 çocuğun mağduriyetinin giderilmesi için güneş enerjisi sistemi oluşturulduğu ifade edildi.

Öte yandan güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamera sisteminin de TİKA tarafından kurulduğu kaydedildi.

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