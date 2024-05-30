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Dünya

Ticketmaster'ın yaklaşık 560 milyon kullanıcısının verisinin ele geçirildiği iddia edildi

Amerikan bilet satış ve dağıtım şirketi Ticketmaster'ın yaklaşık 560 milyon kullanıcısının verisinin ele geçirildiği öne sürüldü.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Ticketmaster'ın yaklaşık 560 milyon kullanıcısının verisinin ele geçirildiği iddia edildi

Ankara

Avustralya'da yayın yapan CyberDaily internet sitesindeki habere göre, Ticketmaster "hacker"ların hedefi oldu.

Haberde, "ShinyHunters" adlı hacker grubunun Ticketmaster'ın yaklaşık 560 milyon kullanıcısının verisini ele geçirdiği iddia edildi.

Grubun, kullanıcılara ait "isim, adres, e-posta, telefon ve kredi kartı numarası" bilgilerinin de aralarında olduğu veriler için 500 bin dolar talep ettiği belirtildi.

ABC'ye konuşan Avustralya İçişleri Bakanlığından bir yetkili, olayın anlaşılması için Ticketmaster'la iletişim halinde olunduğunu söyledi.

Diğer yandan, Ticketmaster'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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