Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,784.90
BTC/USDT
114,986.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Texas'ta Senato, Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi talebini onayladı

ABD'nin Texas eyaletinde Senato, Cumhuriyetçilere 2026 ara seçimlerinde 5 sandalye daha kazandırabilecek seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Aynur Şeyma Asan  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Texas'ta Senato, Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi talebini onayladı

Ankara

Cumhuriyetçiler, eyaletin Kongre seçim bölgelerini yeniden düzenleyerek Temsilciler Meclisinde daha fazla sandalye kazanmayı hedefliyor. Bu adım, ülke genelinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi gerilimi artırıyor.

The Hill'in haberine göre, Texas'ta Temsilciler Meclisinin ardından Senato da Cumhuriyetçilere 2026 ara seçimlerinde en fazla 5 sandalye daha kazandırabilecek tasarıyı 11 "hayır" oyuna karşılık 18 "evet" oyuyla Cumhuriyetçilerin istediği şekilde kabul etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yasanın yürürlüğe girmesi için son olarak Vali Greg Abbott tarafından imzalanması gerekiyor.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki siyasi gerilim artıyor

Texas'ta Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri, bu tasarının Cumhuriyetçilere avantaj sağlamak amacıyla hazırlandığını savunarak haritanın mahkemeye taşınacağını belirtmiş, Cumhuriyetçiler ise Yüksek Mahkemenin seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine izin verdiğini hatırlatmıştı.

Daha önce kendi eyaletinde de benzer bir adım atan California Valisi Gavin Newsom, Texas'taki gelişmeyi "Demokratların çoğunlukta olduğu bölgeler oluşturarak dengeleyeceklerini" ifade etmişti.

Newsom, Demokratların da ara seçimde 5 sandalye kazanmasını hedefleyen yeni haritalarını sunmak için 4 Kasım'da özel seçim çağrısında bulunmuştu.

Ardından California'da Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin Texas'taki girişimine karşı getirilen ve Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek yasa paketini kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı
Bakan Uraloğlu, afet konutlarına erişimi sağlayacak yolların büyük bölümünün tamamlandığını bildirdi
Adana'da üç barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 218 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İslam Alimleri Vakfı Başkanı Hacımüftüoğlu: Gazze'de insanlık yanıyor

Benzer haberler

Texas'ta Senato, Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi talebini onayladı

Texas'ta Senato, Cumhuriyetçilerin seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi talebini onayladı

Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede

WSJ: ABD, Ukrayna'nın Amerikan yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasını engelledi

Lübnan, ülkenin güneyinde İsrail'in tampon bölge kurma niyetinin "resmi olarak" bildirildiği iddialarını reddetti

Lübnan, ülkenin güneyinde İsrail'in tampon bölge kurma niyetinin "resmi olarak" bildirildiği iddialarını reddetti
ABD'de tarifelerin bütçe açığını 10 yıl içinde 4 trilyon dolar azaltması bekleniyor

ABD'de tarifelerin bütçe açığını 10 yıl içinde 4 trilyon dolar azaltması bekleniyor
Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell, eski sevgilisinin bir müşteri listesinin bulunmadığını savundu

Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell, eski sevgilisinin bir müşteri listesinin bulunmadığını savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet