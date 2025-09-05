Dolar
41.25
Euro
48.49
Altın
3,599.06
ETH/USDT
4,294.30
BTC/USDT
110,764.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşuyor
logo
Dünya

Tesla, Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Yönetim Kurulu, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Tesla, Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti

New York

Tesla Yönetim Kurulu tarafından hissedarlara gönderilen mektupta, şirketin Musk'ı Tesla'ya odaklanmaya ve liderlik etmeye teşvik etmek ve elde tutmak için uzun vadeli bir CEO performans ödülü bulunmadığına işaret edildi.

Mektupta, Musk'ın hissedarlara "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda verilecek ödeme paketinden bahsedildi.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarıldı.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilerek, Musk'ın tüm performans hedeflerine ulaşması durumunda Tesla'yı "tarihin en değerli şirketi" haline getireceği vurgulandı.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara çıkması durumunda verilecek ödeme paketi kapsamında, Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Böylelikle yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
Büyükelçi Bağış: Türkiye, AB'nin güvenlik alanında güçlü bir aktör olma hedefini memnuniyetle karşılamaktadır

Benzer haberler

Tesla, Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti

Tesla, Musk'a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi teklif etti

Trump, Elon Musk hariç teknoloji liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı

Türk güvenlik araştırmacısı, Tesla sahiplerinin kullandığı uygulamadaki açığı buldu

AB ülkelerinde Tesla satışları temmuzda sert düştü

AB ülkelerinde Tesla satışları temmuzda sert düştü
SpaceX'in Starship roketi, 10’uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı

SpaceX'in Starship roketi, 10’uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı
SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, hava koşulları nedeniyle ertelendi

SpaceX'in Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, hava koşulları nedeniyle ertelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet