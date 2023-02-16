Dolar
18.86
Euro
20.16
Altın
1,836.51
ETH/USDT
1,672.00
BTC/USDT
24,409.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.
logo
Dünya

Tesla, 363 bine yakın aracını yazlım güncellemesi için geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yazılım güncellemesi yapmak üzere 362 bin 758 aracını geri çağırma kararı aldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.02.2023
Tesla, 363 bine yakın aracını yazlım güncellemesi için geri çağırdı

New York

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle Tam Otonom Sürüş Beta (FSD Beta) yazılımı ile donatılmış 2016-2023 Model S, Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçları geri çağırdığı bildirildi.

Tesla'nın FSD Beta sisteminin kazalara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ve 362 bin 758 aracını geri çağırdığı kaydedildi.

Öte yandan, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kablosuz bir yazılım güncellemesini içeren eylem için "geri çağırma" kelimesinin kullanılmasına tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da depremin 260. saatinde 12 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Dışişleri Bakanlığı, 5 bin 654 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı
Antalya Diplomasi Forumu buluşması, depremlerden dolayı yılın son çeyreğine ertelendi
Norveç askeri nakliye uçağı 22 yaralı depremzedeyi İstanbul'a getirdi
ABB'nin "Yemek Ver" kampanyasında ilk paketlerin depremzedelere dağıtımına başlandı

Benzer haberler

Tesla, 363 bine yakın aracını yazlım güncellemesi için geri çağırdı

Tesla, 363 bine yakın aracını yazlım güncellemesi için geri çağırdı

Tesla'nın, çalışanlarını sendikalaşma girişimleri nedeniyle işten çıkardığı iddiası

Tesla, ABD'deki şarj ağının bir bölümünü tüm otomobillere açacak

Mehmetçik, güvenliğini sağladığı depremzedelere sıcak yemek hizmeti de veriyor

Mehmetçik, güvenliğini sağladığı depremzedelere sıcak yemek hizmeti de veriyor
İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir

İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir
Elon Musk, Tesla yatırımcılarını zarara uğrattığı iddiasıyla açılan davada jüri tarafından suçlu bulunmadı

Elon Musk, Tesla yatırımcılarını zarara uğrattığı iddiasıyla açılan davada jüri tarafından suçlu bulunmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet