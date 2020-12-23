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Dünya

Tesco, İngiltere'de yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişini 3 paketle sınırlandırdı

İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Tesco, Fransa'nın geçici olarak İngiltere ile sınırını kapatmasının ardından tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı ürünlerin satışını sınırladı.

Gökhan Kurtaran   | 23.12.2020
Tesco, İngiltere'de yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişini 3 paketle sınırlandırdı

Londra

Tesco'dan yapılan açıklamada, Noel tatili öncesi Tesco müşterilerinin yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişlerinin 3 paket ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Mağazalarımzın stokları iyi seviyede ve müşterilerimiz normalde olduğu gibi alışveriş yapmalı." denildi.

Fransa'nın, İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünden korunma amacıyla pazar günü 48 saatliğine sınırını kapatmasının ardından nakliye araçları uzun kuyruklar oluşturmuştu. Market zincirleri, yasak nedeniyle özellikle sebze ve meyve tedarikinde sorun yaşanabileceğini belirtmişti.

İngiltere'den Fransa'ya gitmek etmek isteyen herkes, seyahat öncesi son 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptırmak zorunda kalacak. Testin negatif çıktığına dair belge sunamayanların ulaşım araçlarına binmesine izin verilmeyecek. Uyruklarına bakılmaksızın tüm tır şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 50'den fazla ülke, İngiltere ile olan seyahatleri durdurmuştu.


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