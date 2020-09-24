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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi engellendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Rasulayn ilçesine sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu askerlerince engellendi.

Eşref Musa,Ömer Koparan   | 24.09.2020
Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi engellendi

Rasulayn

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Rasulayn ilçesine sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeninden alınan bilgiye göre, Fırat Nehri'nin doğusunda işgalini sürdüren YPG/PKK'lı teröristler, gece geç saatlerde, Rasulayn'ın güney kırsalındaki el-Kasimiyye köyünün çevresindeki cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine SMO askerleri ile teröristler arasında şiddetli çatışma yaşandı ve sızma girişimi püskürtüldü.

Çatışmada SMO safında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

YPG/PKK, güvenli bölge çevresinden Tel Temir ve Ayn İsa'dan sık sık Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alıyor.

Türkiye, başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezini 12 Ekim 2019'da YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.

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