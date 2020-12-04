Euro
9.49
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,835.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya, Yeni Camii Kavşağı. Ankara, Kızılay Meydanı. Cevizlibağ, E5 Karayolu. İzmir, Karşıyaka Sahili.
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'nın Aynularab'da döşediği mayınlar bir sivilin daha yaşamını kaybetmesine yol açtı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinin çevresine yerleştirdiği mayının patlaması sonucu bir sivil daha yaşamını yitirdi.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 04.12.2020
Terör örgütü YPG/PKK'nın Aynularab'da döşediği mayınlar bir sivilin daha yaşamını kaybetmesine yol açtı

Aynularab

Terör örgütü YPG/PKK'nın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Aynularab ilçesinin çevresine döşediği mayınlar, tehlike saçmaya devam ediyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Aynularab'ın batısında yer alan Çeloğlu köyünde 13 Kasım'da tarlasında çalıştığı sırada teröristlerce döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan Şeyh Nebi Hamo Bozi hayatını kaybetti.

Aynularab'daki mayınlar yüzünden, Mart-Nisan döneminde de aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirmiş, 10 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK, bu yılın başından itibaren mayınlama faaliyetlerine hız vererek, Aynularab'ı 4 yönden patlayıcılarla çevrelemişti.

İlçe sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen mayınlar yüzünden çok sayıda sivil öldü.

Terör örgütü, ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle verdiği destekle Ocak 2015'te Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab'ı işgal etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti
İtalya'da son 24 saatte 814 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 214 kişi öldü
DSÖ'den 'pandemi sonrası dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor' uyarısı

Benzer haberler

Terör örgütü YPG/PKK'nın Aynularab'da döşediği mayınlar bir sivilin daha yaşamını kaybetmesine yol açtı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Aynularab'da döşediği mayınlar bir sivilin daha yaşamını kaybetmesine yol açtı

YPG/PKK Suriye'de DEAŞ'lıların tahliyesini 'siyasi koz' olarak kullanıyor

YPG/PKK'nın tünelleri baraj faciasına davetiye çıkarıyor