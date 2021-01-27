Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı'da halkı tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti
Suriye'nin doğusundaki Kamışlı kentinde, terör örgütü YPG/PKK, halkı mazot ve doğal gazı kesmekle tehdit ederek Türkiye aleyhinde protesto gösterisi düzenlemeye zorladı.
Kamışlı
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK üyeleri Kamışlı'nın doğusundaki ilçelerde ev ev dolaşarak halkı gösteriye katılmamaları halinde doğal gaz ve mazot kesintisiyle tehdit etti.
Tehdit üzerine onlarca kişi, terör örgütü unsurlarının eşliğinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusundaki Malikiye'ye doğru ellerinde örgüt liderinin posterleriyle yürüdü.
Göstericiler Türkiye aleyhinde slogan attıktan sonra dağıldı.
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