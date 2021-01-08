Euro
8.99
Dolar
7.33
BIST 100
1,522.24
Altın
1,907.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı ilçesinde Esed rejimi güçlerini yeniden kuşattı

Terör örgütü YPG/PKK, Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi bir gün aranın ardından yeniden ablukaya aldı.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 08.01.2021
Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı ilçesinde Esed rejimi güçlerini yeniden kuşattı

Ankara

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde bir süredir gerginlik yaşadığı Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi bir gün aranın ardından yeniden ablukaya aldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kamışlı ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında 28 Aralık 2020'de fitili ateşlenen ve Rusya'nın araya girerek iki kez yatıştırdığı gerginlik, 24 saat geçmeden tekrar tırmandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalan YPG/PKK, Haseke iline bağlı Kamışlı kent merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi, dün akşam saatlerinde bir gün aranın ardından yeniden kuşattı.

Terör örgütü askeri bölgeye giden yolları kapatırken, Esed rejimi de Haseke ilinin bazı bölgelerinde varlık gösteren tüm unsurlarını, Kamışlı Havaalanına yaptığı silah ve mühimmat sevkiyatıyla takviye etti.

Yaklaşık 2 haftadır süren gerilimde iki kez araya girerek tarafları uzlaştıran Rusya'nın yeniden devreye girmesi bekleniyor.

Gerilim nasıl başladı?

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi. Terör örgütü bu baskılara ilk olarak 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi.

Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejime bağlı güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. Rusya'nın aynı gün araya girmesi ve alıkonanların serbest bırakılmasıyla yatışan gerginlik, 3 Ocak'ta tekrar tırmandı.

Terör örgütünün Kamışlı merkezde biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu alıkoyması üzerine rejimin güvenlik güçleri de buna karşılık örgüt elemanlarından bazılarını alıkoydu.

YPG/PKK'nın Esed rejimine ait “Güvenlik Karesi” bölgesine 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma, önceki gece Rusya'nın araya girmesiyle son bulsa da taraflar arasındaki gerginlik dün akşam saatlerinde tekrar başladı. Terör örgütünün, rejime ait söz konusu askeri bölgeye ablukası sürüyor.

Haseke'deki durum

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 1188 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İsrail, mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm vatandaşlarını Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyor
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz

Benzer haberler

Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı ilçesinde Esed rejimi güçlerini yeniden kuşattı

Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı ilçesinde Esed rejimi güçlerini yeniden kuşattı

Rusya devreye girdi, terör örgütü YPG/PKK'nın Esed rejimine yönelik Kamışlı'daki kuşatması kalktı

Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı ilçesinde Esed rejimi güçlerini kuşatmada tutuyor

Haseke'de Esed rejimine bağlı Şebbiha üyesinin attığı el bombasının patlaması sonucu 1 sivil öldü

Haseke'de Esed rejimine bağlı Şebbiha üyesinin attığı el bombasının patlaması sonucu 1 sivil öldü
Terör örgütü YPG/PKK'ya aralıkta ağır darbe

Terör örgütü YPG/PKK'ya aralıkta ağır darbe
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'daki köylerde gösteri düzenleyenleri alıkoymaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'daki köylerde gösteri düzenleyenleri alıkoymaya devam ediyor