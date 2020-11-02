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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıların bulunduğu kamptan çıkışlara izin verdi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan DEAŞ'lıları tuttuğu Hol Kampı'ndan Suriyeli ailelere çıkış izni verdi.

Mohamad Misto,Muhammed Temim Hocaoğlu   | 02.11.2020
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıların bulunduğu kamptan çıkışlara izin verdi

Ankara

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü kamptan ayrılıp kendi bölgelerine gitmek isteyen Suriyeli ailelere çıkış izni tanıdı. 

Örgüt, daha önceki uygulamalarında, çok sayıda DEAŞ'lıyı Hol Kampı'ndan serbest bırakmıştı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lılar ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi ve hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken, çoğunluğu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

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